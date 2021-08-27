Україна позичить 500 млн євро на закупівлю та виробництво швейцарських поїздів
Україна та Швейцарська компанія Stadler уклали меморандум, який визначає засади співпраці з питань розвитку українського залізничного сектору та передбачає залучення фінансування у розмірі 500 млн євро
Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
"Підписання документа дає старт відкриттю експортного фінансування Швейцарської Конфедерації для України. Кошти в обсязі до 500 мільйонів євро підуть на розвиток сектору залізничного транспорту", - йдеться у повідомленні.
За словами виконавчого директора Stadler CIS AG Александра Люфта, експортне фінансування зі Швейцарії вперше залучається Україною на державному рівні.
Зазначається, що співпраця передбачає не лише закупівлю потягів, а й локалізацію виробництва Stadler завдяки будівництву нового заводу на території України.
Міністр інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що у межах співпраці зі Stadler заплановано закупити 30 приміських електропоїздів виробництва цієї компанії для Києва, а ще 30 будуть розділені між Харковом і Дніпром.
Крім того, в меморандумі йдеться про 20 нових регіональних електропоїздів і 10 електропотягів далекого сполучення виробництва Stadler для оновлення рухомого складу "Укрзалізниці".
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