Про це сказав голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, пише Інтерфакс-Україна.

"Із МВФ ситуація однозначна: ми працюємо над новою програмою. Вважаємо її принциповую для нас", – сказав Гетманцев.

Він додав, що узгодження нової програми з Фондом має стратегічне значення для перемоги над Росією.

Нагадаємо, за словами міністра фінансів Сергія Марченка, Київ потребує більшої іноземної допомоги внаслідок повномасштабної війни, нині ведуться попередні обговорення нового пакету допомоги від МВФ.

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