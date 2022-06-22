Україна працює над новою програмою з МВФ, це стратегічно важливо для перемоги, - Гетманцев
Нова програма з Міжнародним валютним фондом є стратегічно важливою для перемоги над Росією
Про це сказав голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, пише Інтерфакс-Україна.
"Із МВФ ситуація однозначна: ми працюємо над новою програмою. Вважаємо її принциповую для нас", – сказав Гетманцев.
Він додав, що узгодження нової програми з Фондом має стратегічне значення для перемоги над Росією.
- Нагадаємо, за словами міністра фінансів Сергія Марченка, Київ потребує більшої іноземної допомоги внаслідок повномасштабної війни, нині ведуться попередні обговорення нового пакету допомоги від МВФ.
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