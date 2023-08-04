Україна припинить дію угоди з Іраном про уникнення подвійного оподаткування
Кабмін погодив проєкт закону, який передбачає припинення дії угоди про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податкових ухилень стосовно податків на дохід і на майно між Україною та Іраном
Про це інформує Міністерство економіки України.
Зазначається, що угода була укладена 21 травня 1996 року. Її припинення передбачає скасування пільг і застосування до всіх доходів, які резиденти Ірану отримують в Україні загальної ставки оподаткування 15%. Також наслідком припинення дії угоди є "недопущення втрат бюджету України через зарахування податку, сплаченого в Ірані резидентами України, що здійснюють діяльність в Ірані".
Крім того, Україна звільниться від взятих зобов’язань щодо обміну інформацією з Іраном з податкових питань та прискорить згортання економічних та фінансових зв'язків.
"Метою законопроєкту є здійснення внутрішньодержавних процедур, необхідних для припинення дії Угоди, з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам та безпеці України у зв'язку постачанням Іраном зброї до Російської Федерації. Такі дії Ірану зумовлюють відповідальність Ірану за наслідки збройної агресії Російської Федерації проти України та руйнують двосторонні відносини", - йдеться у повідомленні.
- 4 серпня Україна приєдналася до санкцій Євросоюзу проти Ірану, який надає Росії військову підтримку, зокрема через постачання дронів-камікадзе типу Shahed.
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