Україна приєдналася до санкцій ЄС проти Ірану за постачання Росії "шахедів"
Україна приєдналася до санкцій Євросоюзу проти Ірану, який надає Росії військову підтримку, зокрема через постачання дронів-камікадзе типу Shahed
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Ради Європи.
Вказується, що "Іран надає військову підтримку неспровокованій та невиправданій агресивній війні Росії проти України", і з огляду на це Рада Європи 20 липня ухвалила рішення включити п'ятьох фізичних осіб, причетних до розроблення та постачання безпілотників у Росію, до списку осіб, організацій та органів, щодо яких застосовують обмежувальні заходи.
4 серпня до санкцій приєдналися Україна, Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Боснія і Герцеговина, а також Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія. Останні три входять до Європейської економічної зони.
- У червні повідомлялося, що Іран може постачати Росії дрони-камікадзе не тільки повітрям, а й морем.
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