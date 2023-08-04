Про це йдеться в повідомленні пресслужби Ради Європи.

Вказується, що "Іран надає військову підтримку неспровокованій та невиправданій агресивній війні Росії проти України", і з огляду на це Рада Європи 20 липня ухвалила рішення включити п'ятьох фізичних осіб, причетних до розроблення та постачання безпілотників у Росію, до списку осіб, організацій та органів, щодо яких застосовують обмежувальні заходи.

4 серпня до санкцій приєдналися Україна, Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Боснія і Герцеговина, а також Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія. Останні три входять до Європейської економічної зони.