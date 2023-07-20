Про це повідомляється на сайті Європейської ради.

"Рада ЄС сьогодні встановила нові рамкові умови для застосування обмежувальних заходів з огляду на військову підтримку Іраном агресивної війни Росії проти України. Новий режим забороняє експорт із Європейського Союзу до Ірану компонентів, що використовуються у збиранні та виробництві безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Він також передбачає обмеження на подорожі та заходи із заморожування активів, що можуть застосовуватися проти осіб, які є відповідальними, підтримують або залучені до програм Ірану з виробництва БПЛА", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це доповнює три раніше ухвалені попередні пакети санкцій проти осіб та установ, пов’язаних із виробництвом дронів, останній з яких був ухвалений у лютому.

Рада ЄС вирішила внести до переліку шістьох осіб з Ірану в межах двох наявних санкційних режимів за військову підтримку Іраном російської агресивної війни проти України (виробництво дронів) та сирійського режиму (системи протиповітряної оборони). Щодо них застосовуватиметься заморожування активів, громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм будь-які фінансові ресурси. На цих осіб також поширюється обмеження на пересування, вони не зможуть в’їжджати або транзитом перетинати територію ЄС.

У пресрелізі наголошується, що сьогоднішнє рішення свідчить про рішучість ЄС у наданні швидкої та рішучої відповіді на дії Ірану. ЄС засуджує постачання іранських дронів в Росію та їх використання у загарбницькій війні проти України.

Що відомо про санкції проти РФ

21 червня посли ЄС узгодили новий 11-й пакет санкцій проти Росії, який передбачає усунення лазівок, що допомагають окупантам обходити раніше накладені обмеження.

28 червня Швейцарія додала до списків обмежень щодо РФ нових осіб і організацій, таким чином країна підтримала 11-й пакет санкцій ЄС.

Сьогодні, 20 липня, Австралія ввела нові обмеження проти 35 організацій з російських оборонних, технологічних та енергетичних секторів, а також 10 міністрів, високопосадовців РФ і військових із Білорусі.

Також Рада ЄС ще на пів року продовжила санкції проти окремих секторів економіки РФ.

Окрім цього Велика Британія ввела санкції проти 13 осіб, пов'язаних з діяльністю російської приватної військової компанії Вагнера в Малі, Судані та ЦАР. Але зняла їх з російського олігарха Олега Тінькова — колишнього власника банку Tinkoff. Раніше про зняття санкцій з росіянина просив британський бізнесмен Річард Бренсон.

Водночас Канада запровадила новий пакет санкцій проти РФ, які стосуються, зокрема, ПВК Вагнера, ядерного сектору та пропагандистів з мінкульт.