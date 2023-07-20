ПВК Вагнера, ядерний сектор та мінкульт: Канада запровадила новий пакет санкцій проти РФ
Канада оголосила про санкції проти 39 росіян і 25 російських організацій в рамках останнього раунду заходів, спрямованих на покарання Москви за вторгнення в Україну
Про це заявила в четвер міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.
Жолі повідомила, що країна запроваджує санкції проти 20 осіб і 21 організації, пов’язаних з військово-промисловим комплексом Росії, а також проти 19 осіб і 4 організацій у російському культурному та освітньому секторах.
Зокрема, Канада запроваджує санкції проти російських фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з ПВК Вагнера і так званими "волонтерськими організаціями", які підтримують агресивну війну Росії проти України.
У список увійшли керівники групи Вагнера, які активно діяли як в Україні, так і в Африці, зокрема Іван Маслов, керівник "вагнерівців", який сприяв масовому вбивству цивільних осіб у Малі в місті Мура у березні 2022 року.
Канада вводить санкції проти лідерів російського ядерного сектору, щоб посилити тиск на необдумані дії Кремля в Україні, які значно підвищили ризик ядерного інциденту, зокрема на Запорізькій АЕС, зазначила Жолі.
Санкції також поширено на кількох росіян, які беруть участь у розробці, виробництві та ланцюжку постачання безпілотного літального апарату "Орлан-10".
Канада вводить санкції проти осіб, які підтримують спроби Кремля русифікувати українську культуру. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році Кремль неодноразово використовував російських знаменитостей для просування війни за допомогою музики, концертів та інших заходів.
Ці санкції спрямовані проти російських співаків, акторів і режисерів, а також організацій і високопосадовців у культурному секторі Росії, таких як керівники великих музеїв, і є прямою відповіддю на спроби нав'язати російську культуру та освіту в частинах України, які наразі перебувають під тимчасовою окупацією Росії.
Окрім цього, під санкції потрапили платіжна система "Мир", банк "Тинькофф", мобільні оператори "Мегафон", МТС, "Теле2" та "Билайн", а також міністерства культури та освіти РФ і їхні очільники.
Також у списку – продюсер Іосіф Пригожин, актор Іван Охлобистін та режисер Нікіта Міхалков, виконавці Тіматі і Валерія.
Що відомо про санкції проти РФ
21 червня посли ЄС узгодили новий 11-й пакет санкцій проти Росії, який передбачає усунення лазівок, що допомагають окупантам обходити раніше накладені обмеження.
28 червня Швейцарія додала до списків обмежень щодо РФ нових осіб і організацій, таким чином країна підтримала 11-й пакет санкцій ЄС.
Сьогодні, 20 липня, Австралія ввела нові обмеження проти 35 організацій з російських оборонних, технологічних та енергетичних секторів, а також 10 міністрів, високопосадовців РФ і військових із Білорусі.
Також Рада ЄС ще на пів року продовжила санкції проти окремих секторів економіки РФ.
Окрім цього Велика Британія ввела санкції проти 13 осіб, пов'язаних з діяльністю російської приватної військової компанії Вагнера в Малі, Судані та ЦАР. Але зняла їх з російського олігарха Олега Тінькова — колишнього власника банку Tinkoff. Раніше про зняття санкцій з росіянина просив британський бізнесмен Річард Бренсон.
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