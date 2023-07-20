Про це йдеться у британському відомстві.

Мінфін Британії ввів санкції проти Івана Маслова, керівника ПВК у Малі, Андрія Манделя, Михайла Потепкіна та компаній Al-Solag Mining Company Ltd, Meroe Gold та М-Invest у Судані.

Окрім цього, до списку потрапили пов’язані з діями Вагнера у Південно-Африканській Республіці двоє осіб, а саме Михайло Потепкін та Андрій Мандель.

Також міністерство Великої Британії запровадило санкції у Центральноафриканській Республіці проти Олександра Іванова, Олександра Малолетка, Віталія Перфілева, Константина Пікалова, Дмитра Ситого та підприємства LOBAYE INVEST SARLU, SYTII та Sewa Security Services, пов’язаних з діяльністю російської приватної військової компанії Вагнера в країні.

Уточнюється, що обмеження передбачають блокування активів та заборону на в’їзд до Великої Британії.

Що відомо про вагнерівців в Африці

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

29 червня військовий експерт Михайло Самусь заявив, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко може використати вагнерівців для проєктів у Африці, але Україні вони не загрожуватимуть.

5 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало - обговорили деструктивний вплив вагнерівців у Африці.

6 липня сотні вагнерівців на двох літаках покинули Центральноафриканську республіку і вилетіли у Москву, писало видання Jeune Afrique.

16 липня розвідка Великої Британії повідомила, що Російська Федерація, ймовірно, готова підтримати амбіції ПВК Вагнера щодо її широкої присутності в Африці.

17 липня стало відомо, що сотні бойовиків ПВК Вагнера прибули на ротацію до Центральноафриканської Республіки.