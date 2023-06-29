Про це розповів військовий експерт Михайло Самусь в етері Еспресо.

"Я сумніваюся, що Лукашенко як дуже досвідчений диктатор дозволить створити в себе на території безконтрольне військо з кількох тисяч головорізів, адже це загрожуватиме його безпеці, стабільності режиму. Думаю, він може використати кількасот вагнерівців, щоб реалізовувати свої проєкти в Африці. Так і Пригожин буде зайнятий справою, і його безпека буде гарантована, і для Лукашенка це нічим не загрожуватиме. Навпаки приноситиме профіт його проєктам у Африці", - наголосив він.

За словами Михайла Самуся, вони не загрожуватимуть Україні, яка на півночі якісно розбудовує інфраструктуру, тренує особовий склад. Зокрема взимку 2023 року Сили оборони готувалися відбивати атаки кількох десятків тисяч росіян.

"Думаю, українське військо до будь-якого розвитку подій на цьому напрямку, а вагнерівцям не дадуть створити табори. Це загрожуватиме Лукашенку за певних умов", - підсумував експерт.

23 червня стало відомо, що російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву. Бойовики зайшли у кілька областей і рухались до столиці РФ, а самій Москві на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Увечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього.

Заколот ПВК Вагнера та відбуття Євгена Пригожина до Білорусі

26 червня Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - президент РФ дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.

27 червня Федеральна служба безпеки Росії повідомила про закриття кримінальної справи щодо збройного заколоту, у якій фігурує ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин.

Того ж дня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом з ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю.

Детальніше про перебіг подій під час заколоту вагнерівців читайте за посиланням.