Зеленський провів розмову з президентом Гвінеї-Бісау: обговорили деструктивний вплив вагнерівців у Африці
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало
Про це Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі.
Президент подякував за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
"Поінформував про ситуацію на полі бою. Обговорили наслідки спроби заколоту так званої групи Вагнер та її деструктивну діяльність у країнах Африки. Домовилися про посилення взаємодії й контактів України – Гвінеї-Бісау як на двосторонньому, так і багатосторонньому рівнях", - заявив Зеленський.
- 16 червня в Україну прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. В Україні він представляв свій "мирний план" по завершенню війни в Україні. До складу місії входили лідери Південної Африки, Замбії, Коморських Островів, Конго, Єгипту, Сенегалу та Уганди.
- 29 червня військовий експерт Михайло Самусь заявив, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко може використати вагнерівців для проєктів у Африці, але Україні вони не загрожуватимуть.
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