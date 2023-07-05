Про це Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі.

Президент подякував за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

"Поінформував про ситуацію на полі бою. Обговорили наслідки спроби заколоту так званої групи Вагнер та її деструктивну діяльність у країнах Африки. Домовилися про посилення взаємодії й контактів України – Гвінеї-Бісау як на двосторонньому, так і багатосторонньому рівнях", - заявив Зеленський.