Ігнат: Росія, ймовірно, отримує зброю від Ірану не лише повітрям, а й морем
У Повітряних силах вважають, що Іран може постачати Росії безпілотники не лише повітрям, а й морем
Про це інформує в телемарафоні речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Рейси з Ірану стали, на жаль, регулярними. Це видно у загальному доступі, можна відстежувати пересування бортів із Тегерана в Москву. Як бачите, трафік теж у Каспійському морі. Махачкала, Астрахань – теж з Ірану саме в ці порти потрапляють вантажі. Вони можуть бути різного характеру, тому що море з’єднує ці дві країни й, не виключено, що й морським шляхом доставляють ці знаряддя для вбивства іранського виробництва. Тому співпраця (Росії - ред.) із Тегераном триває", - заявив військовий.
Ігнат підкреслив, що Україна чекає, що світ змусить припинити цю співпрацю: "Ми сподіваємося, що спільнота буде робити все для того, аби не продовжувалася і надалі".
- У травні видання CNN зазначало, що Іран постачає Росії Каспійським морем усе більше боєприпасів, а Захід не може цьому перешкодити.
- 5 червня у ЗМІ потрапив контракт про закупівлю Росією в Ірану артилерійських і танкових снарядів, а також ракет різного розміру.
- 9 червня у Білому домі заявили, що Іран планує збудувати в РФ завод безпілотників, виробництво може початись у 2024 році.
- Експерт з морської тематики Андрій Клименко заявив про нарощення Росією перевезень з Ірану по Каспійському морю.
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