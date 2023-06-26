Про це інформує в телемарафоні речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Рейси з Ірану стали, на жаль, регулярними. Це видно у загальному доступі, можна відстежувати пересування бортів із Тегерана в Москву. Як бачите, трафік теж у Каспійському морі. Махачкала, Астрахань – теж з Ірану саме в ці порти потрапляють вантажі. Вони можуть бути різного характеру, тому що море з’єднує ці дві країни й, не виключено, що й морським шляхом доставляють ці знаряддя для вбивства іранського виробництва. Тому співпраця (Росії - ред.) із Тегераном триває", - заявив військовий.

Ігнат підкреслив, що Україна чекає, що світ змусить припинити цю співпрацю: "Ми сподіваємося, що спільнота буде робити все для того, аби не продовжувалася і надалі".