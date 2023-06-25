Росія наростила перевезення з Ірану по Каспійському морю, - експерт
Експерт з морської тематики Андрій Клименко заявив про нарощення Росією перевезень з Ірану по Каспійському морю
Про це Клименко написав у facebook.
Експерт зазначив, що наразі спостерігається величезне збільшення морського трафіку між РФ та Іраном.
"РФ перекинула на Каспій майже всі свої старезні судна "ріка-море", що були збудовані 40 і більше років тому і не можуть вже ходити в Чорному морі (всі "волгобалти", омскіє", "сормовскіє", "балтійскіє", що були сотнями побудовані за часів СРСР) - отже є, що перевозити", - написав Клименко.
Фото: Андрій Клименко
- У травні видання CNN зазначало, що Іран постачає Росії Каспійським морем усе більше боєприпасів, а Захід не може цьому перешкодити.
- 5 червня у ЗМІ потрапив контракт про закупівлю Росією в Ірану артилерійських і танкових снарядів, а також ракет різного розміру.
- 9 червня у Білому домі заявили, що Іран планує збудувати в РФ завод безпілотників, виробництво може початись у 2024 році.
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