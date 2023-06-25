Росія наростила перевезення з Ірану по Каспійському морю, - експерт

Про це Клименко написав у facebook.

Експерт зазначив, що наразі спостерігається величезне збільшення морського трафіку між РФ та Іраном.

"РФ перекинула на Каспій майже всі свої старезні судна "ріка-море", що були збудовані 40 і більше років тому і не можуть вже ходити в Чорному морі (всі "волгобалти", омскіє", "сормовскіє", "балтійскіє", що були сотнями побудовані за часів СРСР) - отже є, що перевозити", - написав Клименко.

Фото: Андрій Клименко