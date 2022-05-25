Україна прийме чемпіонат Європи з карате

Про це повідомляє Українська федерація карате.

Рішення довірити Україні ЧЄ було ухвалено на засіданні виконавчого комітету Європейської федерації карате.

"Спортсмени виховуються на принципах захисту честі, справедливості та ненасильства. Ми дуже ефективна організація і звикли діяти швидко та рішуче в будь-якій ситуації. Коли війна прийшла до нас додому, ми перевели нашу федерацію до волонтерського центру і робимо все можливе, щоб допомогти нашій країні у боротьбі проти російської агресії. Всі ми - від спортсменів до членів президіуму, або озброєні зброєю, або допомагаємо підтримувати сили оборони", - виступив на засіданні президент УФК Сергій Левчук.

Україна ще ніколи не приймала дорослий чемпіонат Європи з карате. У 2026 році в нашій країні вперше пройдуть змагання подібного рівня.

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