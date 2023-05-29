Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"Наразі в енергосистемі виробляється достатньо електроенергії для покриття споживання, але у вечірні години просимо споживати електроенергію ощадливо. Адже в енергосистемі працює значно менша кількість енергоблоків через активні ремонтні кампанії на теплових електростанціях, а також на деяких енергоблоках АЕС", - ідеться в повідомленні.

У компанії нагадали, що в суботу для покриття вечірнього піку споживання Україна брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії.

Сьогодні у нічні години при низькому споживанні здійснювався експорт електроенергії у Польщу.

"Імпорт триватиме зі Словаччини увесь день, однак у вечірній пік споживання його обсяг незначний", - зазначили в Укренерго.