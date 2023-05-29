Україна протягом дня імпортуватиме електроенергію зі Словаччини. Людей просять економити світло у вечірні години
Унаслідок обстрілу України в ніч на 29 травня енергетична інфраструктура не зазнала нових пошкоджень. Але людей просять економити електроенергію ввечері
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
"Наразі в енергосистемі виробляється достатньо електроенергії для покриття споживання, але у вечірні години просимо споживати електроенергію ощадливо. Адже в енергосистемі працює значно менша кількість енергоблоків через активні ремонтні кампанії на теплових електростанціях, а також на деяких енергоблоках АЕС", - ідеться в повідомленні.
У компанії нагадали, що в суботу для покриття вечірнього піку споживання Україна брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії.
Сьогодні у нічні години при низькому споживанні здійснювався експорт електроенергії у Польщу.
"Імпорт триватиме зі Словаччини увесь день, однак у вечірній пік споживання його обсяг незначний", - зазначили в Укренерго.
- Раніше Укренерго перелічило прилади, які не варто використовувати у вечірні години.
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