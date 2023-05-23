Про це повідомила пресслужба компанії.

"Кожна сім’я вдома має побутову техніку, яка створює нам комфорт. Ми склали перелік домашніх помічників, які водночас є найбільш потужними споживачами енергії. Використовувати такі прилади найкраще упродовж дня почергово, обмежуючи використання у пікові години з 19:00 до 22:00 включно", - зазначили в Укренерго.

"Цим ви полегшите енергосистемі можливість відновитися після 6 місяців масованих атак на енергооб’єкти. Адже зараз енергосистема в активній фазі лікування, щоб до наступної зими стати здоровішою", - додали там.

У переліку приладів, які не варто використовувати ввечері, – пральна машина, бойлер, кондиціонер і праска.

Фото: пресслужба Укренерго