Укренерго перелічило найбільш потужні види побутової техніки, які не варто використовувати у вечірні години
Укренерго перелічило найбільш енергоємні види побутової техніки, які не варто використовувати у вечірні години, щоби зберегти баланс в енергосистемі
Про це повідомила пресслужба компанії.
"Кожна сім’я вдома має побутову техніку, яка створює нам комфорт. Ми склали перелік домашніх помічників, які водночас є найбільш потужними споживачами енергії. Використовувати такі прилади найкраще упродовж дня почергово, обмежуючи використання у пікові години з 19:00 до 22:00 включно", - зазначили в Укренерго.
"Цим ви полегшите енергосистемі можливість відновитися після 6 місяців масованих атак на енергооб’єкти. Адже зараз енергосистема в активній фазі лікування, щоб до наступної зими стати здоровішою", - додали там.
У переліку приладів, які не варто використовувати ввечері, – пральна машина, бойлер, кондиціонер і праска.
Фото: пресслужба Укренерго
- Раніше в Міненерго розповіли про ситуацію в енергетиці станом на 23 травня. Зазначається, що імпорт та експорт електроенергії у вівторок не застосовують.
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