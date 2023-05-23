Через ворожі обстріли другу добу знеструмлені дві шахти на Донеччині: ситуація в енергетиці
Через ворожі обстріли другу добу знеструмлені дві шахти в одному з прифронтових міст Донеччини. Також без світла залишаються 5 населених пунктів у регіоні
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
Через попередні обстріли у Дніпропетровській області було знеструмлено 16 населених пунктів, але всі вже зі світлом. У Запорізькій області знеструмлено 5 населених пунктів і стільки ж – на Донеччині. Там уже другу добу знеструмлені дві шахти в одному з прифронтових міст регіону.
"Також через постійні обстріли прифронтових і прикордонних з Росією територій залишається без світла частина споживачів у Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація", - розповіли в Міненерго.
Утім, згідно з повідомленням, енергетична система працює стабільно. Обмежень для побутових споживачів немає.
Експорт та імпорт електроенергії не застосовуються.
- За минулу добу росіяни вбили одного жителя Донеччини й поранили п'ятьох.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.07
Купівля 37.07Продаж 37.61
-
EUR
Купівля 40.12Продаж 40.97
- Актуальне
- Важливе