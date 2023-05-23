Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Через попередні обстріли у Дніпропетровській області було знеструмлено 16 населених пунктів, але всі вже зі світлом. У Запорізькій області знеструмлено 5 населених пунктів і стільки ж – на Донеччині. Там уже другу добу знеструмлені дві шахти в одному з прифронтових міст регіону.

"Також через постійні обстріли прифронтових і прикордонних з Росією територій залишається без світла частина споживачів у Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація", - розповіли в Міненерго.

Утім, згідно з повідомленням, енергетична система працює стабільно. Обмежень для побутових споживачів немає.

Експорт та імпорт електроенергії не застосовуються.