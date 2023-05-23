Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"На Донецькому напрямку 2 людини поранено в Авдіївці — місто зазнало 15 обстрілів. Зафіксовано обстріли Мар'їнки, Максимільянівки та Георгіївки. Також ворог з "ураганів" обстріляв Курахівську громаду — без жертв", - розповів він.

За даними Кириленка, на Горлівському напрямку одна людина загинула й одна дістала поранення у Нью-Йорку.

"На Лисичанському напрямку зруйновано два будинки у Верхньокам'янському та один у Званівці, ще два будинки пошкоджено у Торському Лиманської громади", - зазначив чиновник.

Зранку 23 травня росіяни вдарили авіабомбами по Торецьку, внаслідок чого пошкоджено школу, в якій розташовано Пункт незламності, прибудову до храму і багатоповерхівки в радіусі 100 метрів від епіцентру. Постраждалих немає.