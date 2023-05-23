За минулу добу росіяни вбили жителя Донеччини й поранили п'ятьох
За минулу добу, 22 травня, російська окупаційна армія вбила одного жителя Донеччини й поранила ще п'ятьох. Уранці 23 травня РФ вдарила авіабомбами по Торецьку
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"На Донецькому напрямку 2 людини поранено в Авдіївці — місто зазнало 15 обстрілів. Зафіксовано обстріли Мар'їнки, Максимільянівки та Георгіївки. Також ворог з "ураганів" обстріляв Курахівську громаду — без жертв", - розповів він.
За даними Кириленка, на Горлівському напрямку одна людина загинула й одна дістала поранення у Нью-Йорку.
"На Лисичанському напрямку зруйновано два будинки у Верхньокам'янському та один у Званівці, ще два будинки пошкоджено у Торському Лиманської громади", - зазначив чиновник.
Зранку 23 травня росіяни вдарили авіабомбами по Торецьку, внаслідок чого пошкоджено школу, в якій розташовано Пункт незламності, прибудову до храму і багатоповерхівки в радіусі 100 метрів від епіцентру. Постраждалих немає.
- 23 травня президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Донеччині.
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