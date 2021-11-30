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Україна провела навчання із залученням авіації на кордоні із Білоруссю

30 листопада, 2021 вiвторок
20:49
Суспільство Україна провела навчання із залученням авіації на кордоні із Білоруссю

На Волині пройшли масштабні навчання підрозділів системи МВС України в межах спеціальної прикордонної операції "Полісся"

Про це йдеться на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що 30 листопада поблизу села Дольськ Камінь-Каширського району Волинської області відбулися спільні штабні тренування  органів управління, підрозділів охорони державного кордону, резервів посилення Державної прикордонної служби України, які прибули на ділянку 6-го Волинського прикордонного загону та підрозділів Збройних Сил України, інших військових формувань, ДСНС України та правоохоронних органів.

Учасники навчань відпрацювали алгоритм дій з реагування на ситуації, що можуть виникнути  на українсько-білоруській ділянці державного кордону.

Зокрема, йдеться гуманітарні задачі, а саме: надання допомоги, встановлення пунктів тимчасового перебування людей та пунктів обігріву.

Також підрозділи ДСНС України відпрацювали дії з ліквідації вибухонебезпечних предметів на окремих ділянках.

 

  • Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що для посилення захисту українсько-білоруського кордону уряд виділив додаткові 175 млн грн. Зокрема прикордонники мали отримати 66 млн 910,055 тис. грн, Нацгвардія - 108 млн 099,982 тис. грн. 

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Білорусь
навчання
кордон
мігранти
ДСНС
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