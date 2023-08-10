Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За рішення розірвати угоду з РФ проголосували 274 депутати.

Український Кабмін та уряд Росії уклали угоду про заохочення та взаємний захист інвестицій 27 листопада 1998 року у Москві задля створення і підтримки сприятливих умов для інвестування та розширення економічного співробітництва.

"Кожна з договірних сторін буде заохочувати інвесторів іншої договірної сторони в здійсненні інвестицій на своїй території і допускає такі інвестиції у відповідності зі своїм законодавством", - йшлося у тексті розірваної угоди.