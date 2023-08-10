Україна розірвала угоду з РФ про заохочення та захист інвестицій
Верховна Рада у четвер, 10 серпня, припинила дію угоди між Україною і Росією про заохочення та взаємний захист інвестицій
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За рішення розірвати угоду з РФ проголосували 274 депутати.
Український Кабмін та уряд Росії уклали угоду про заохочення та взаємний захист інвестицій 27 листопада 1998 року у Москві задля створення і підтримки сприятливих умов для інвестування та розширення економічного співробітництва.
"Кожна з договірних сторін буде заохочувати інвесторів іншої договірної сторони в здійсненні інвестицій на своїй території і допускає такі інвестиції у відповідності зі своїм законодавством", - йшлося у тексті розірваної угоди.
- 4 серпня Кабмін погодив проєкт закону, який передбачає припинення дії угоди про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податкових ухилень стосовно податків на дохід і на майно між Україною та Іраном.
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