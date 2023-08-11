Україна розірвала угоду з Росією про роботу залізниці
У п'ятницю, 11 серпня, було припинено дію угоди між Україною та Росією про координацію діяльності залізничного транспорту
Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Припинено дію Угоди між урядом України і радою міністрів - урядом Російської Федерації про координацію діяльності залізничного транспорту, вчиненої 14 травня 1993 у Москві", - написав він.
У тексті розірваної угоди йшлося, що її було укладено зважаючи на доцільність збереження технологічної єдності залізничної транспортної мережі між країнами та "визнаючи надзвичайну важливість перевезень пасажирів і вантажів як між Україною і Російською Федерацією, так і в треті країни".
Сторони, зокрема, зобов'язувалися зберігати технологічні зв'язки між залізницями, координувати тарифну політику, сприяти в забезпеченні поставок техніки, обладнання, запасних частин і матеріальних ресурсів для потреб
залізничного транспорту, співпрацювати в галузі навчання співробітників тощо.
- 10 серпня Верховна Рада припинила дію угоди між Україною і Росією про заохочення та взаємний захист інвестицій.
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