Україна розпочала підготовку до наступного опалювального сезону, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розпочала підготовку до наступного опалювального сезону
Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.
"Сьогодні провів енергетичну нараду. Взяли участь усі, від кого залежить стабільність роботи нашої енергосистеми. Це була тривала нарада – три години. Енергетичні компанії: Нафтогаз, Енергоатом, Укренерго, Укргідроенерго, інші. Уряд. Офіс. Голова профільного комітету ВР. Військові. Розвідка", - розповів президент України.
За словами Зеленського, складність минулої зими відчув кожен українець.
"Цю зиму пройдено. Вона була дуже складною, і цю складність відчув без перебільшення кожен українець. Але все ж ми змогли забезпечити Україну енергією і теплом. Так, загроза для енергосистеми зберігається. Але й робота заради енергосистеми триває. Ми зафіксували поточні завдання – щоб нормально завершити цей опалювальний сезон. І ми вже почали готуватись до наступного сезону – кожен із учасників наради отримав свою частину роботи щодо цього. Бачимо ризики – знайдемо реагування", - йдеться у зверненні президента України Володимира Зеленського.
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