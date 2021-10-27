Україна розробить бренд для експорту сільськогосподарської продукції малих і середніх виробників

Про це повідомляє Урядовий портал.



Згідно з повідомленням, український уряд у співпраці з міжнародними партнерами починають розробку та запуск експортно орієнтованого бренду для сільськогосподарських мікро-, малих та середніх підприємств і підприємств харчової промисловості.



За словами заступниці міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерії Іонан, підтримка з боку держави сприяє розвитку українського експорту.



"Наприклад, експорт зерна з Україна зріс на чверть за першу половину 2021 року, а загалом експорт товарів з України зріс на третину. Тому ми повністю підтримуємо розробку парасолькового бренду для експорту сільськогосподарської продукції малого та середнього бізнесу як ще один крок назустріч вітчизняним експортерам", - цитує пресслужба слова Іонан.



У пресслужбі зазначили, що пріоритетна увага в межах ініціативи надаватиметься мікро-, малим та середнім підприємствам сільськогосподарського та суміжних секторів, які спрямовують свій бізнес на поліпшення стійкості та сталого розвитку, - з акцентом на підприємства, якими керують жінки.

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