Україна розширила перелік професій для обов'язкової вакцинації проти COVID-19

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.



Згідно з наказом, на період дії карантину, встановленого Кабміном, \обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності;

органів місцевого самоврядування;

закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;

комунальних підприємств, установ та організацій.

Нагадаємо, 9 грудня в Україні розширили вимоги до організацій, співробітники яких мають обов'язково вакцинуватися від коронавірусу: в перелік потрапили працівники соціальної сфери, Укрпошти, Укрзалізниці.

Наказ набирає чинності через місяць з дня його опублікування.Працівники з цього списку установ, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.У МОЗ наголосили, що люди, які мають абсолютні протипоказання до проведення щеплень, відповідно до Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595, не підлягатимуть обов'язковій вакцинації.