В Україні розширили перелік професій для обов’язкової COVID-вакцинації: хто потрапив до списку
Відсьогодні, 9 грудня, в Україні розширили вимоги до організацій, співробітники яких мають обов'язково вакцинуватися від коронавірусу: в переліку тепер працівники соціальної сфери, Укрпошти, Укрзалізниці
Про це передає Еспресо.TV.
У разі, якщо співробітники організацій, які входять до обов’язкового списку вакцинації, не пройдуть курс щеплення від коронавірусу будуть відсторонені від роботи. Відповідний наказ МОЗ набирає чинності 9 грудня.
Обов'язкову вакцинацію повинні пройти співробітники:
- центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;
- місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;
- вузів, технікумів, коледжів, шкіл, дитячих садків, інтернатів та закладів післядипломної освіти незалежно від типу та форми власності;
- підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
- організацій, що надають соціальні послуги, установ соціального захисту дітей, реабілітаційних установ;
- підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (Укрпошта, Укрзалізниця та інші).
Особи, у яких є протипоказання до щеплення, зможуть відвідувати роботу без обмежень. Їм потрібно отримати довідку форми № 028. Довідку видає сімейний або лікуючий лікар, якщо у людини дійсно є тимчасові або постійні протипоказання до вакцинації.
МОЗ зазначає, що протипоказання до вакцинації можуть бути постійними, якщо у людини є пожитєєві протипоказання до щеплень, і тимчасовими.
Серед тимчасових: гострі захворювання з підвищенням температури понад 38,0 °C. Щеплення робиться після одужання. Довідка видається строком до двох тижнів від початку захворювання; лікування моноклональними антитілами або реконвалесцентною плазмою. Вакцинація може бути проведена через 90 днів після закінчення терапії. Термін дії довідки - 3 місяці; введення вакцин проти інших інфекційних захворювань. Вакцинація проти COVID-19 повинна бути проведена через 14 днів після щеплення проти інших інфекційних хвороб (за винятком інактивованої вакцини проти грипу, яку можна вводити одночасно з антиковідною вакциною). Термін дії довідки - 14 днів; проба з туберкуліном або аналіз крові на туберкульоз (IGRA). Термін дії довідки - до завершення оцінки проби/IGRA; COVID-19 в анамнезі. Вакцинація може бути відстрочена на три місяці. Відповідно, термін дії довідки - до 3 місяців.
Абсолютним протипоказанням до щеплення певною вакциною може бути анафілактична реакція на першу дозу. У цьому випадку пацієнту рекомендовано робити щеплення від COVID-19 іншим препаратом. Якщо у людини є алергія на один з компонентів вакцини, йому також слід робити щеплення іншою вакциною.
Також іноді проводиться вакцинація з пересторогою. Це ситуації, при яких остаточне рішення приймається лікарем з урахуванням переваг над ризиками від щеплення. До таких випадків відносять:
- онкологію. Вакцинація людей з раком вважається пріоритетною, проте її необхідно проводити з урахуванням рекомендацій НТГЕІ;
- аутоімунне захворювання. Пацієнти, які проходили лікування препаратом "Ритуксимаб", повинні відкласти щеплення мінімум на 4 тижні після крайньої дози препарату;
- імунодефіцит. Наразі недостатньо даних для оцінки ефективності та ризиків вакцини для осіб з важкими імунодефіцитними станами;
- вагітність. Вводити вагітним вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech протипоказано, тому рекомендується вибрати інший препарат.
У всіх інших працівників (які не потрапили до групи з протипоказаннями) зазначених у списку сфер має бути один з документів:
- довідка про отримання хоча б однієї дози вакцини проти коронавірусу;
- сертифікат про повну вакцинацію;
- довідка про одужання від COVID-19 (дійсна 3 місяці);
- довідка про протипоказання до щеплення.
Якщо у особи немає жодного з цих документів, то вона буде відсторонена від роботи без збереження заробітної плати.
Проте звільняти невакцинованих осіб незаконно. Вони зможуть повернутися на своє робоче місце, як тільки зроблять хоча б одне щеплення від коронавірусу. Відповідальність за допуск людей до роботи лежить на керівництві.
Організація повинна буде сплатити штраф у 34 тис. грн, якщо під час перевірки буде виявлено, що в установі працюють співробітники без щеплення.
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