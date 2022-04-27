Україна розтрощила Сербію на ЧС з хокею
У стартовому поєдинку ЧС з хокею збірна України розгромила Сербію у дивізіоні 1B
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні, 27 квітня, Україна стартувала на чемпіонаті світу-2022 з хокею в дивізіоні 1B. Наші хлопці перемогли Сербію з рахунком 7:0.
Авторами шайб у ворота Сербії стали Олександр Пересунько, Вадим Мазур, Дмитро Німенко, Фелікс Морозов та Віталій Лялька.
28 квітня Україна зіграє з Польщею. У дивізіоні 1B також виступають Японія, Польща та Естонія.
Чемпіонат проходить у Польщі - місто Тихи.
Єдина перепустка до групи IA дістанеться переможцю чемпіонату світу в Тихи, а найслабша збірна потрапить до нижчого дивізіону ІІА.
- 26 квітня Міжнародна федерація хокею (IIHF) позбавила Росію права проведення чемпіонату світу 2023 року.
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