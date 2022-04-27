Україна розтрощила Сербію на ЧС з хокею

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Сьогодні, 27 квітня, Україна стартувала на чемпіонаті світу-2022 з хокею в дивізіоні 1B. Наші хлопці перемогли Сербію з рахунком 7:0.



Авторами шайб у ворота Сербії стали Олександр Пересунько, Вадим Мазур, Дмитро Німенко, Фелікс Морозов та Віталій Лялька.



28 квітня Україна зіграє з Польщею. У дивізіоні 1B також виступають Японія, Польща та Естонія.



Чемпіонат проходить у Польщі - місто Тихи.



Єдина перепустка до групи IA дістанеться переможцю чемпіонату світу в Тихи, а найслабша збірна потрапить до нижчого дивізіону ІІА.

26 квітня Міжнародна федерація хокею (IIHF) позбавила Росію права проведення чемпіонату світу 2023 року.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb