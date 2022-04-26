Росію позбавили права проводити Чемпіонат світу з хокею у 2023 році

Про це повідомляє офіційний сайт IIHF.

Турнір мав відбутися у Санкт-Петербурзі з 5 по 21 травня. Рішення про нове місце проведення чемпіонату світу буде ухвалено на конгресі IIHF, який відбудеться у травні цього року під час світової першості у Фінляндії. Цей турнір, через усунення з боку IIHF, росіяни та білоруси пропустять – їх замінять збірні Франції та Австрії.

"Рішення про перенесення турніру було прийнято насамперед із міркувань безпеки та благополуччя всіх гравців, офіційних осіб, ЗМІ та вболівальників. Як і у випадку з попереднім рішенням ради IIHF про скасування молодіжного чемпіонату світу 2023 року, який мав відбутися в Омську та Новосибірську, рада висловила серйозне занепокоєння щодо безпечної свободи пересування гравців та офіційних осіб до Росії, з неї та всередині неї", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що Рада IIHF 28 лютого усунула всі збірні Росії від турнірів "до подальшого повідомлення", а також ухвалила рішення про перенесення молодіжного чемпіонату світу 2023 року, який мали прийняти Омськ і Новосибірськ.

Росію позбавили права проводити чимало світових та європейських першостей, зокрема і приймати фінал Ліги Чемпіонів сезону 2021/22.

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