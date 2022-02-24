УЄФА вирішив відібрати у Росії фінал Ліги чемпіонів, - ЗМІ
УЄФА перенесе фінал Ліги чемпіонів з Санкт-Петербурга після того, як російські війська почали широкомасштабну війну проти України
Про це повідомляє Associated Press
За інформацією джерела, це рішення УЄФА затвердить 25 лютого на позачерговому засіданні виконкому. В Союзі європейських футбольних асоціацій вже підтвердили, що президент організації Александер Чеферін скликав на п'ятницю, 25 лютого, позачергове засідання виконавчого комітету.
"У зв'язку з розвитком ситуації між Росією і Україною президент УЄФА скликав позачергове засідання виконавчого комітету на п'ятницю, 25 лютого, щоб оцінити ситуацію і прийняти всі необхідні рішення", – йдеться у заяві УЄФА.
Нагадаємо, торішній фінал ЛЧ між "Челсі" та "Манчестер Сіті" (1:0) було перенесено зі Стамбула (Туреччина) в Порту (Португалія) лише за три тижні до проведення матчу, після того, як місто було внесене Великою Британією до "червоного" списку країн за розповсюдженням COVID-19, що унеможливило потрапляння англійських вболівальників на гру.
Фінальний матч нинішнього розіграшу ЛЧ повинен відбутися 28 травня на "Газпром Арені" в Санкт-Петербурзі.
- 22 лютого повідомлялося, що УЄФА може позбавити Санкт-Петербург права на проведення фінального матчу Ліги чемпіонів.
- Також у вівторок прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що футбольні турніри не проводитимуться в Росії через її агресію проти України.
- Нагадаємо, у ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції" проти України і закликав українських військових "негайно скласти зброю та йти додому".
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