Немає шансів, що футбольні турніри проводитимуться в Росії, яка вторгається в суверенні країни, - Джонсон

Про це Джонсон заявив під час виступу в Палаті громад, повідомляє журналіст AP Роб Гарріс у twitter.

За словами британського прем'єра Росія не має жодних шансів надалі проводити футбольні турніри через свою агресивну поведінку.

"Росія стає все більш ізольованою. У Росії статус ізгоя. Немає шансів на те, що футбольні турніри будуть проводитися в Росії, яка вторгається до суверенних країн", – сказав Джонсон.

У нинішньому сезоні фінал ЛЧ мав відбутися у Санкт-Петербурзі 28 травня.



Prime Minister Boris Johnson warns in the Commons of a "Russia is that is more isolated. A Russia that has pariah status ... no chance of holding football tournaments in a Russia that invades sovereign countries" — Rob Harris (@RobHarris) February 22, 2022

22 лютого повідомлялося, що УЄФА може позбавити Санкт-Петербург права на проведення фінального матчу Ліги чемпіонів.

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