Немає шансів, що футбольні турніри проводитимуться в Росії, яка вторгається в суверенні країни, - Джонсон
Прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що футбольні турніри не проводитимуться в Росії через її агресію проти України
Про це Джонсон заявив під час виступу в Палаті громад, повідомляє журналіст AP Роб Гарріс у twitter.
За словами британського прем'єра Росія не має жодних шансів надалі проводити футбольні турніри через свою агресивну поведінку.
"Росія стає все більш ізольованою. У Росії статус ізгоя. Немає шансів на те, що футбольні турніри будуть проводитися в Росії, яка вторгається до суверенних країн", – сказав Джонсон.
У нинішньому сезоні фінал ЛЧ мав відбутися у Санкт-Петербурзі 28 травня.
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22 лютого повідомлялося, що УЄФА може позбавити Санкт-Петербург права на проведення фінального матчу Ліги чемпіонів.
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