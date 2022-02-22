У Росії можуть відібрати фінал Ліги чемпіонів, - Mirror
УЄФА може позбавити Санкт-Петербург права на проведення фінального матчу Ліги чемпіонів через російську агресію проти України
Про це повідомляє Mirror.
За інформацією видання, Росія може втратити право на проведення фіналу Ліги чемпіонів-2021/2022 у Санкт-Петербурзі, який має відбутися 28 травня.
УЄФА (Союз європейських футбольних асоціацій) може перенести фінал ЛЧ через агресію проти України та визнання Росією "Л/ДНР".
Основною альтернативою Санкт-Петербургу називають Лондон і стадіон "Вемблі".
УЄФА наразі уважно стежить за ситуацією навколо України з метою розробки плану дій на випадок непередбачених обставин.
Нагадаємо, торішній фінал ЛЧ між "Челсі" та "Манчестер Сіті" (1:0) було перенесено зі Стамбула (Туреччина) в Порту (Португалія) лише за три тижні до проведення матчу, після того, як місто було внесене Великою Британією до "червоного" списку країн за розповсюдженням COVID-19, що унеможливило потрапляння англійських вболівальників на гру.
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