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Україна стала асоційованим партнером об'єднання Тримор’я

7 вересня, 2023 четвер
02:05
Україна Анджей Дуда

Україна та Молдова стали асоційованими партнером об'єднання з 12 країн Європейського союзу, які мають вихід до Адріатичного, Балтійського та Чорного морів

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час пресконференції в межах саміту Тримор’я. повідомляє РБК-Україна

Під час саміту в Бухаресті асоційованими партнерами Тримор’я стали Україна та Молдова. Також Греція отримала статус повноправного члена Ініціативи трьох морів.

"Греція була прийнята як член ЄС і стала повноправним членом Тримор’я. Але також успіхом є приєднання як асоційованих партнерів України та Молдови – двох країн, які на цей час є на шляху до вступу в ЄС", - зазначив Дуда.

Польський лідер додав, що війна в Україні і необхідність експорту української агропродукції показали, наскільки важливими є інфраструктурні проєкти в Центральній Європі і наскільки важливою є співпраця між країнами.

До учасників саміту Тримор’я звернувся Володимир Зеленський. Він закликав учасників Ініціативи не блокувати експорт українського зерна. Президент зазначив, що наше зерно стає джерелом непоганого заробітку для різних країн Європи, які переробляють українську агропродукцію та заробляють на логістиці.

"Фермери з різних країн використовують українські корми для блага своїх господарств. Компанії різних країн заробляють на транзиті. І це – благо для всієї європейської економіки. Але конкретно для українського сегмента європейської економіки йдеться не про заробіток, а про виживання в умовах російського терору", - сказав український лідер.

"Тримор'я" - це "Балто-Адріато-Чорноморська ініціатива", яка є об'єднанням 12 країн Європейського союзу, що мають вихід до Адріатичного, Балтійського та Чорного морів.

  • Нагадаємо, 20 червня 2022 року країни-учасниці Ініціативи Балтійського, Адріатичного, Чорного морів (Тримор'я) надали Україні статус партнера-учасника.
Молдова
Чорне море
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