Україні надали статус партнера-учасника Тримор'я

Про це оголосив на саміті країн Тримор'я у Ризі президент Польщі Анджей Дуда, передає TVN 24.

"Ми створили новий тип партнерства з Ініціативою трьох морів для країн, які прагнуть до Європейського Союзу - партнерство-учасник", - сказав Дуда.

При цьому польський лідер наголосив, що всі країни Тримор'я (12 країн ЄС, - ред.) виступають за надання Україні офіційного статусу кандидата в ЄС.

"Я сподіваюся, що рішення з цього приводу буде ухвалене Європейською Радою цього тижня - наприкінці тижня, тому що тоді буде засідання цієї Ради", - сказав Дуда.

Президент Польщі зазначив, що Ініціатива трьох морів крім учасників із ЄС також має стратегічних партнерів - США, Велику Британію та Єврокомісію.

"Ми вирішили створити особливий, новий тип партнерства з Ініціативою трьох морів - окрім стратегічного партнерства - партнерство-участь: новий тип партнерства, який є не лише для України. Ми надали його Україні сьогодні, але ми припускаємо, що таке саме партнерство можуть отримати й ті країни, які розташовані в Центральній Європі і не є членами Євросоюзу, але прагнуть до нього приєднатися", - сказав Дуда.

Президент Польщі повідомив, що якщо Україна хоче створити ділянку маршруту Via Carpatia або розвивати сучасні залізничні лінії між країнами, країни Тримор'я долучаться до реалізації такі проєкти разом з Україною.

За словами Дуди, співпраця у межах Тримор'я має на меті створення економічних та комунікаційних зв'язків і розбудову сфер безпеки у цій частині Європи.

"Ця безпека не військова - з військової безпеки ми маємо Північноатлантичний альянс, членами якого ми всі є. Але це безпека в інших її проявах - енергетична безпека, безпека комунікацій, кібербезпека", - сказав Дуда.

Політик пояснив, що це сфери, в яких дії країн регіону досі не були сумісні. Дуда наголосив, що метою співпраці Тримор'я також є пришвидшення розвитку.

Польський лідер додав, що такі країни Центральної Європи як Боснія і Герцеговина також зможуть отримати статус партнера-учасника. Дуда нагадав, що президент Словенії Борут Пахор звернувся за підтримкою зусиль Боснії та Герцеговини щодо отримання статусу кандидата на вступ у ЄС.

"Ця підтримка з нашого боку Боснії та Герцеговини, відповідь на звернення президента Пахора позитивна. Європейська Рада приймає рішення, але якщо Боснія і Герцеговина в майбутньому співпрацюватиме з країнами Тримор'я, ми, звичайно, також розглянемо це питання", - сказав Дуда.

Раніше президент України Володимир Зеленський на саміті Тримор'я заявив, що Україна має стати учасницею цієї ініціативи.

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