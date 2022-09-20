Україна стане головною темою 77-ї Генасамблеї ООН, – Боррель
Події в Україні стануть ключовою темою 77-ї Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, оскільки війна та її наслідки зачіпають весь світ
Про це повідомив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.
"Цього року Україна буде найважливішою темою. У світі ще багато інших проблем, ми знаємо. Проте війна в Україні – це шокуюча хвиля, яка зачіпає цілий світ. Не лише Україна страждає у цій війні. Українців атакують бомбами та ракетними ударами, – говорить він. – А решта світу уражена зростанням цін на енергію, на продовольство, небезпекою економічних проблем. Ми можемо сказати, що війна зачіпає всіх".
Поряд із тим на Асамблеї розглядатимуть і низку інших проблем, які турбують світ.
- На думку Жозепа Борреля, Росія веде безнадійну битву.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.07
Купівля 40.07Продаж 40.94
-
EUR
Купівля 39.67Продаж 40.84
- Актуальне
- Важливе