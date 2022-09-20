Про це повідомив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

"Цього року Україна буде найважливішою темою. У світі ще багато інших проблем, ми знаємо. Проте війна в Україні – це шокуюча хвиля, яка зачіпає цілий світ. Не лише Україна страждає у цій війні. Українців атакують бомбами та ракетними ударами, – говорить він. – А решта світу уражена зростанням цін на енергію, на продовольство, небезпекою економічних проблем. Ми можемо сказати, що війна зачіпає всіх".

Поряд із тим на Асамблеї розглядатимуть і низку інших проблем, які турбують світ.

На думку Жозепа Борреля, Росія веде безнадійну битву.

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