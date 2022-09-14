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Війна з Росією: хроніка
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Росія веде безнадійну битву, — Боррель

14 вересня, 2022 середа
20:56
Світ Жозеп Боррель

Контрнаступом України розпочалася нова фаза війни, а Кремль веде безнадійну битву на тлі санкційного тиску з боку Заходу, що надалі триватиме

Про це написав голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель у колонці для Project-syndicate.

"Успішний контрнаступ українських Збройних сил вже змінив стратегічний баланс на землі. Оскільки Європа та її партнери мають намір продовжувати надавати підтримку Україні та зберігати санкції проти Росії, Кремль веде безнадійну битву", – заявив Боррель.

"Поки що невідомо, як далеко зайде український контрнаступ, але вже ясно, що стратегічний баланс зміщується", – заявив євродипломат.

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Боррель вказав на ефективність антиросійських санкцій як інструменту війни. "Ті, хто ставить під сумнів ефективність санкцій, стають на все більш хитку позицію. Загалом санкції мають подвійну функцію: сигналізувати й примушувати. Сигнал виражає опозицію до поведінки держави, яка в цьому випадку включає порушення міжнародного права та необдумані напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру. І хоча ми не перебуваємо у стані війни з Росією, примус спрямований як на те, щоб змусити змінити її поведінку, так і на розмивання економічних і технологічних засобів для її агресії".

Він наголосив, що ЄС тим часом повністю мобілізувався для протистояння енергетичній кризі. Газосховища заповнені більш ніж на 80% – набагато раніше запланованої дати 1 листопада. Також у ЄС домовилися про чіткі цілі щодо скорочення споживання газу взимку. Щоб допомогти вразливим споживачам та підприємствам впоратися зі стрибками цін, у ЄС просувають введення податку на непередбачені витрати для енергетичних компаній, які отримали надприбутки.

  • 31 серпня Боррель припустив, що агресія РФ проти України "не припиниться найближчим часом".
  • Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель у понеділок, 12 вересня, провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, де зазначив, що "підтримка ЄС триватиме безперервно".
  • 13 вересня Боррель заявив, що санкції ЄС не дають Росії компенсувати військові втрати.

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Новини
ЄС
війна з Росією
Жозеп Боррель
допомога Україні
санкції ЄС проти Росії
наступ ЗСУ
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