Боррель припустив, що агресія РФ проти України "не припиниться найближчим часом"

Про це представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив на брифінгу.

"Ми погодились, що ми повинні бути готовими відповідати на негативні наслідки цієї російської агресії проти України, яка, на жаль, схоже, що не буде припинятися найближчим часом", - сказав Боррель.

Він наголосив, що повномасштабна війна стосується не лише України й РФ, вона зачіпає питання безпеки й стабільності усього європейського континенту, а також впливає на ситуацію у світі.

"Ми обговорили, для прикладу, катастрофічний вплив, який може мати ця війна, якщо Росія продовжить грати в азартні ігри довкола українських атомних станцій, особливо у Запоріжжі", - зазначив Боррель.

Голови МЗС країн ЄС також обговорили політичну, воєнну, економічну і гуманітарну підтримку для України.

28 серпня видання Financial Times повідомило, що міністри закордонних справ країни Євросоюзу мають намір призупинити угоду про спрощений візовий режим з Росією.

31 серпня міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що інші країни Євросоюзу визнають право сусідніх із Росією держав закрити свої кордони для громадян РФ. Пізніше міністри закордонних справ ЄС вирішили повністю зупинити угоду про спрощення візового режиму з РФ і доручили Єврокомісії подумати, що робити з мільйонами чинних віз росіян.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb