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Санкції ЄС не дають Росії компенсувати військові втрати, - Боррель

13 вересня, 2022 вiвторок
19:28
війна з Росією Жозеп Боррель

Санкції Європейського Союзу підривають потенціал Росії щодо підтримки своєї зброї та військової техніки у війні з Україною

Про це повідомило видання Reuters.

"Якщо ви подивитесь зсередини, на нутрощі російського танка, знищеного на українській вулиці, ви побачите величезну кількість електронних компонентів, вироблених європейськими країнами у цих танках. 45% російських технологій залежать від європейського імпорту і він припинився", - заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Після вторгнення Росії в Україну 24 лютого ЄС наклав на Москву кілька пакетів масштабних санкцій, спрямованих проти фінансового, транспортногота енергетичного секторів.

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Окрім цього, Боррель сказав, що санкції ЄС щодо Росії вже мають "дуже серйозні наслідки" для Москви.

"Дві третини всіх цивільних літаків більше не можуть літати, тому що їх комплектуючі надходять із західних країн, а блокада також унеможливлює отримання ними необхідних запасних частин", - додав він.

Боррель також зазначив, що у військовій сфері Москва не змогла подолати "величезні військові втрати, яких вона зазнала".

  • 31 серпня Боррель припустив, що агресія РФ проти України "не припиниться найближчим часом".
  • Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель у понеділок, 12 вересня, провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, де зазначив, що "підтримка ЄС триватиме безперервно".

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Україна
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санкції проти Росії
Жозеп Боррель
санкції ЄС проти Росії
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