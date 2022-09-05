Політик поділився деталями під час пресконференції, яка транслювалася в етері телеканалу "Еспресо".

"Європейський Союз надалі підтримуватиме Україну, до якого шантажу не вдалася б Росія, якою не була б загроза для нас. Ми будемо надавати фінансову, політичну, військову підтримки скільки знадобиться", - зазначив Боррель.

Політик додав, що необхідно завершити російсько-українську війну.

"Перша мета нашої підтримки - допомогти Україні закінчити війну. Ми хочемо, аби ця війна закінчилася, але не за будь-яку ціну. Ми хочемо, щоб війна закінчилася з повагою до суверенності України", - зауважив Жозеп Боррель.

3 вересня стало відомо, що єврокомісар Паоло Джентілоні заявив, що ЄС готовий до повного припинення постачання газу з Росії.

4 вересня премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що незабаром Україна отримає від Євросоюзу транш макрофінансової допомоги у розмірі 5 млрд євро.

5 вересня Боррель також розповів, що президент Росії Володимир Путін рухає Україну до Європейського Союзу та посилює рішучість побудувати демократичну країну.