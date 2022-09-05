Путін рухає Україну до ЄС та посилює нашу рішучість побудувати демократичну країну, - Жозеп Боррель

Політик поділився деталями під час пресконференції, яка транслювалася в етері телеканалу "Еспресо".

"Путін хотів окупувати, зруйнувати й колонізувати Україну. Натомість президент РФ рухає Україну в бік Євросоюзу. Путін також посилює нашу рішучість допомогти побудувати сучасну, демократичну, незалежну Україну як невіддільну частину європейської сімʼї", - зазначив Боррель.

Політик висловив припущення, що пів року тому Путін не очікував такої підтримки України з боку ЄС.

"Путін мав абсолютно протилежні наміри. Агресор не міг уявити на початку повномасштабного вторгнення, що через 6 місяців він буде в такій ситуації, що Україна успішно наближається до ЄС, а Європейський Союз посилює підтримку", - зауважив Жозеп Боррель.

3 вересня стало відомо, що єврокомісар Паоло Джентілоні заявив, що ЄС готовий до повного припинення постачання газу з Росії.

4 вересня премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що незабаром Україна отримає від Євросоюзу транш макрофінансової допомоги у розмірі 5 млрд євро.