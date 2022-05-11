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Україна створить стратегічний запас пального, який неможливо буде розбомбити

11 травня, 2022 середа
14:26
Економіка АЗС

Україна створить додатковий стратегічний запас пального на кілька місяців наперед, при чому його неможливо буде знищити

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма у відеозверненні в телеграм.

Він анонсував створення додаткового стратегічного запасу, який неможливо буде розбомбити та знищити. Це має забезпечити стабільність та наявність нафтопродуктів на АЗС на найближчі місяці.

За словами Шурми, уже зараз імпорт нафтопродуктів у п'ять разів перевищує обсяги поставок півтори місяці тому. Відтак, заводиться бензину і дизелю достатньо, щоб покривати щоденну потребу українських споживачів.

"Тому я прошу всіх громадян зберігати спокій, щоб ми спокійно могли наситити всі заправки пальним, створити запас, бути більш захищеними від ворожих дій ", – зазначив він.

Він нагадав, що Росія розбомбила десятки нафтобаз в Україні та перекрила Чорне море, яке було значним каналом постачання дизелю і бензину. Відтак, Україна змушена з нуля відбудовувати логістику таких поставок через західний кордон.

Труднощів відновленню поставок додало те, що європейська інфраструктура виявилася неготовою для переробки такої кількості нафтопродуктів – Україна споживає близько 1 млн тонн дизелю та бензину, скрапленого газу на місяць.

Тим не менше, на АЗС найближчим часом відновиться стабільне постачання пального.

"Бензин і дизель буде. Ситуація буде кращою щодня", – запевнив Шурма.

  • Нагадаємо, в Україні виник гострий дефіцит палива на АЗС. Аби розв'язати проблему уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизпаливо на 40-43%.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що постачальники пального не розрахували потенційну кількість клієнтів, що й призвело до браку пального на українських АЗС.
  • Міністерства інфраструктури України та Польщі домовилися про бездозвільний проїзд для вантажівок, які перевозять пальне.

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бензин
імпорт
пальне
АЗС
війна з Росією
ОП
дизельне паливо
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