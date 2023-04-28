Україна та Чехія разом виготовлятимуть навчальні літаки, зброю та лагодитимуть танки
Україна та Чехія працюватимуть над шістьма проєктами з виготовлення ручної зброї, навчальних літаків і ремонту танків
Про це розповів президент Чехії Петер Павел на спільній пресконференції з українським і словацькою колегами Володимиром Зеленським і Зузаною Чапутовою, передає Укрінформ.
"У нас підготовлено шість ключових проєктів спільного виробництва на базі що українських, то й чеських фірм…. Щодо конкретних проєктів, вони стосуються виробництва боєприпасів, ручної зброї, ремонту танків, наприклад Т-62, а також потенційне виробництво навчальних літаків", - наголосив він.
За словами Петера Павела, для Чехії пріоритетом є те, щоб озброєння та літаки частково чи повністю виробляли в Україні.
- 28 квітня, після нічного обстрілу російської армії, до Києва прибули президент Чехії Петр Павел й очільниця Словаччини Зузана Чапутова. Вони також відвідали Бучу та Бородянку.
- Володимир Зеленський, Петр Павел, Зузана Чапутова підписали спільну декларацію щодо підтримки європейської та євроатлантичної інтеграції України.
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