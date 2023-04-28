Про це інформує президентка Словаччини Зузана Чапутова.

"Повертаюся до Києва менше ніж через рік з моменту останнього візиту, який вразив мене на все життя. З моменту цього візиту моє ставлення до війни було не політичним, а глибоко людським. Реальність війни, від якої багато хто вже може відчувати втому, торкається нас навіть у той час, коли дехто навіть чути про неї не хоче. Завдяки тому, що останній рік демократичний світ не відводив погляду, сьогодні Київ – місто, яке функціонує майже нормально, а фронт перемістився на схід України, далі від наших кордонів", – написала лідерка Словаччини.

Чапутова згадала й нічну трагедію в Дніпрі та Умані: "Сьогоднішні ганебні атаки на деякі українські міста, зокрема Дніпро чи Умань, у яких загинули невинні мирні жителі, нагадують нам, що ми не можемо дозволити собі дивитися вбік".

"Місця, охоплені війною, переживають травми, які дуже важко вилікувати, жахи, які неможливо забути. Люди втрачають своїх близьких, яких ніхто не може їм повернути. Я розумію, що багатьом із нас важко це уявити й відчути повною мірою, тому що більшість із нас ніколи не відчували нічого подібного", – наголошує президентка.

Також до столиці України приїхав очільник Чехії Петр Павел.

"Важко на власні очі побачити, що українці платять за це найдорожчу ціну. Кров і життя власних громадян.

У боротьбі з агресором захищає спільне. Тому ми будемо стояти за ними", - заявив Павел.

Фото: Петр Павел