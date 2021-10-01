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Україна та ОАЕ почали взаємно визнавати водійські права

1 жовтня, 2021 п'ятниця
12:43
Світ права

1 жовтня набув чинності меморандум між міністерствами внутрішніх справ України та Об'єднаних Арабських Еміратів про взаємне визнання водійських прав

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Повідомляється, що тепер громадянин України, який переїжджає до ОАЕ, зможе обміняти водійські права на еміратський аналог за спрощеною процедурою. 

Спрощення стосується тільки категорій "А" і "В". Туристи зможуть керувати автомобілем з українськими водійськими правами.

Аналогічні умови застосовуватимуться до громадян ОАЕ в Україні.

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МВС
водійські права
ОАЕ
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