Україна та ОАЕ почали взаємно визнавати водійські права

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Повідомляється, що тепер громадянин України, який переїжджає до ОАЕ, зможе обміняти водійські права на еміратський аналог за спрощеною процедурою.

Спрощення стосується тільки категорій "А" і "В". Туристи зможуть керувати автомобілем з українськими водійськими правами.



Аналогічні умови застосовуватимуться до громадян ОАЕ в Україні.