Україна та ОБСЄ закликали Росію прискорити обмін полоненими
Україна та ОБСЄ в ТКГ закликала росіян прискорити процес обміну полоненими
Про це повідомила пресслужба української делегації в ТКГ у Telegram.
"Україна і ОБСЄ закликали Російську Федерацію до прискорення процесу підготовки до наступного етапу взаємного звільнення утримуваних у зв'язку з конфліктом осіб", - йдеться в повідомленні.
Україна і новопризначений модератор гуманітарної підгрупи Шарлотта Реландер закликали Росію підготувати актуальні списки утримуваних осіб до наступного засідання.
Делегація продовжує зосереджувати роботу на необхідності:
- розблокування роботи КПВВ;
- повернення до режиму припинення вогню;
- узгодження плану розмінування;
- створення умов для належного функціонування об’єктів, що забезпечують потреби цивільного населення.
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