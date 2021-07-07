Україна та ОБСЄ закликали Росію прискорити обмін полоненими

Про це повідомила пресслужба української делегації в ТКГ у Telegram.



"Україна і ОБСЄ закликали Російську Федерацію до прискорення процесу підготовки до наступного етапу взаємного звільнення утримуваних у зв'язку з конфліктом осіб", - йдеться в повідомленні.



Україна і новопризначений модератор гуманітарної підгрупи Шарлотта Реландер закликали Росію підготувати актуальні списки утримуваних осіб до наступного засідання.



Делегація продовжує зосереджувати роботу на необхідності:

розблокування роботи КПВВ;

повернення до режиму припинення вогню;

узгодження плану розмінування;

створення умов для належного функціонування об’єктів, що забезпечують потреби цивільного населення.