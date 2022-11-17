Україна та Польща впровадять спільний контроль на кордоні

Про це повідомила пресслужба міністерства інфраструктури України.

Проєкт угоди між Україною та Польщею має визначити процедури та правила роботи спільних пунктів пропуску, обміну інформацією між контролюючими службами, протидії нелегальній міграції, проведення спільних патрулів, а також можливість контрольними службами обох держав передавати одна одній виконання своїх службових повноважень та функцій.

Перший раунд переговорів, у якому беруть участь представники митної та прикордонної служб України, міністерства внутрішніх справ та посольства України в Польщі, триватиме два дні й завершиться напрацюванням базової редакції документу.

У Мінінфраструктури вказують, що спільний митний та прикордонний контроль спростить та пришвидшить перетин кордону для міжнародних перевізників і приватних осіб.

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