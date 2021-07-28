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Україна та США планують укласти угоду щодо озброєння

28 липня, 2021 середа
20:20
Суспільство Пентагон

Україна та Сполучені Штати Америки планують укласти угоду щодо розробки озброєння та військової техніки

Про це повідомляє Управління преси та інформації Міноборони.

Кабінет міністрів схвалив проект розпорядження “Про підписання Угоди між Урядом України та Урядом США про проекти у сфері досліджень, розробок, випробувань і оцінки”.

Повноваження на підписання угоди надано міністру оборони Андрію Тарану.

Підписання даної угоди дасть українській стороні можливість: проведення спільних науково-дослідних робіт з розробки озброєння та військової техніки; отримання інформації щодо передових оборонних технологій; проведення випробувань та тестування військової техніки із залученням обладнання та технологій, відсутніх в Україні; залучення іноземного фінансування для виконання дослідних робіт.

Реалізація домовленостей відбуватиметься за проектними контрактами у рамках зазначеної угоди, що укладатимуться між Міністерством оборони України та Департаментом оборони США.

Підписання угоди планується під час візиту президента Володимира Зеленського до США.

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Міноборони України
зброя
Таран
Пентагон
військова техніка
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