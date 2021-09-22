Україна та США проведуть саміт щодо кібербезпеки
Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО та Фонд цивільних досліджень та розвитку США проведуть саміт Національного кластера кібербезпеки 23 вересня
Про це повідомляє пресцентр Ради національної безпеки та оборони.
Учасники заходу аналізувати підсумки першого півріччя діяльності Національного кластеру кібербезпеки.
Також обговорюватимуть зміцнення спроможностей кіберзахисту,об’єктів критичної інфраструктури, сектору безпеки та оборони, державних підприємств та наукових інституцій Україні.
Серед учасників саміту будуть представники посольств США, Великої Британії, Японії, Естонії, НАТО, USAID, IFES.
Головні завдання кластеру: підвищення рівня стратегічного потенціалу національної системи кібербезпеки, розвиток професійної кіберспільноти та забезпечення безпечного кіберпростору України.
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