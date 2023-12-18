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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Україна — це великий Паперовий Левіафан

Віктор Андрусів
18 грудня, 2023 понедiлок
08:06
Погляд Віктор Андрусів

У США вийшла моя нова стаття. В ній я пояснюю банальну істину — прийняття в Україні законів не веде до жодних змін

Бо Україна — це великий Паперовий Левіафан. Термін Аджемоглу і Робінсона з книги "Вузький коридор", яким вони позначали держави — неспроможні втілювати рішення. У статті я вирішив запропонувати нову стратегію для Заходу щодо роботи з нами.

"Ми пропонуємо нову стратегію “інтеграція до прийняття в члени”, суть якої полягає в тому, що Україна вже сьогодні має почати інтегруватись на практичному рівні із Заходом. У цій стратегії не має нічого нового, саме так це відбувалось з інтеграцією країн пострадянського блоку до ЄС і НАТО. Перед тим, як стати частиною Заходу — країна має зрозуміти, що таке Захід. Окрім вимог прийняти відповідні стандарти та зміни в законодавство, більшість майбутніх членів ЄС отримали можливість практичної інтеграції до членства. Вони могли без перешкоди їздити, навчатись, торгувати з європейськими країнами. Влади майбутніх членів отримували колосальну інтелектуальну підтримку в реформах, а службовці проходили навчання і були в постійній взаємодії з партнерами.

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Структурні фонди ЄС допомагали трансформувати майбутніх членів безпосередньо працюючи в цих країнах, а не просто відправляли допомогу. Зрештою, чого варте тільки відкриття кампусу Коледжу Європи в Польщі в 1992 році, який є кузнею кадрів європейської еліти.

- Інтеграція освіти. Українці мають отримати змогу навчатись в західних вишах, в тому числі в Україні. Майбутня відбудова потребуватиме фахівців нових професій, і відкриття відділень західних ВНЗ тут на місці особливо важливе.

- Доступ українського бізнесу до ринків капіталу. Український бізнес має отримати можливість доступу до європейського кредитування та грантів. Це питання особливо гостро стоїть для українського бізнесу під час війни.

- Співпраця громадянського суспільства. Українські громадські та волонтерські організації мають мати можливість розвинути активну співпрацю з подібними собі західними організаціями, стати членами різноманітних асоціацій тощо. Це дозволить перейняти кращі практики й розвиватись в одному напрямку.

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- Запуск фондів на місцях. Західна допомога має йти не тільки через український бюджет, а через пряму роботу на місцях. Децентралізація стала одним з не багатьох українських успіхів в реформах. Тому коли ми говоримо про відновлення і допомогу на відновлення, то західні кошти мають витрачатись незалежно від державного бюджету в тісному контакті з громадами. Це успішний досвід інших країн, коли фонди працювали безпосередньо в громадах, і трансформували їх відповідно до західних стандартів.

Війна обов’язково закінчиться. І Україна потребуватиме серйозного відновлення та реформ. Однак, відповідь на питання: чи буде спроможність це реалізувати треба давати вже сьогодні. Паперовий Левіафан має загинути, а на його місце прийти ефективна структура імплементації взятих зобов’язань".

Джерело

Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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Війна з Росією
допомога Україні
відбудова України
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