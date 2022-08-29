Україна - Туніс: де та коли дивитися матч ЧС з волейболу
У понеділок, 29 серпня, чоловіча збірна України проведе проти Тунісу другий матч фінальної частини чемпіонату світу з волейболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гра Україна - Туніс відбудеться 29 серпня у Катовіце (Польща) та розпочнеться о 21:30. Наживо гру можна буде переглянути на телеканалі УНІАН та регіональних каналах Суспільного.
Чоловіча збірна України потрапила до фінальної частини ЧС після перерви у 24 роки. У стартовому матчі турніру українці програли дворазовим чемпіонам Європи із Сербії - 0:3.
Туніс розпочав виступи з перемоги над Пуерто-Рико - 3:0.
До наступного раунду чемпіонату світу вийдуть дві перші команди з групи та чотири збірні з кращими показниками, які фінішують третіми.
ЧС-2022 з волейболу
Чоловіки
Група A. 2-й тур
Україна - Туніс
Катовіце, Польща
29 серпня, 21:30
Пряма трансляція на УНІАН та регіональних каналах Суспільного
- 27 серпня збірна України програла Сербії у 1-му турі чемпіонату світу з волейболу.
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