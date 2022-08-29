Україна - Туніс: де та коли дивитися матч ЧС з волейболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Гра Україна - Туніс відбудеться 29 серпня у Катовіце (Польща) та розпочнеться о 21:30. Наживо гру можна буде переглянути на телеканалі УНІАН та регіональних каналах Суспільного.

Чоловіча збірна України потрапила до фінальної частини ЧС після перерви у 24 роки. У стартовому матчі турніру українці програли дворазовим чемпіонам Європи із Сербії - 0:3.

Туніс розпочав виступи з перемоги над Пуерто-Рико - 3:0.

До наступного раунду чемпіонату світу вийдуть дві перші команди з групи та чотири збірні з кращими показниками, які фінішують третіми.

ЧС-2022 з волейболу

Чоловіки

Група A. 2-й тур

Україна - Туніс

Катовіце, Польща

29 серпня, 21:30

Пряма трансляція на УНІАН та регіональних каналах Суспільного

27 серпня збірна України програла Сербії у 1-му турі чемпіонату світу з волейболу.

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