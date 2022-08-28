Україна програла Сербії в стартовому матчі ЧС з волейболу
Ввечері, 27 серпня, чоловіча збірна України програла Сербії і невдало стартувала на чемпіонаті світу з волейболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Україна поступилась Сербії у трьох партіях з рахунками 26:28, 21:25 та 20:25. Для нашої чоловічої збірної це був перший матч на ЧС за 24 роки.
На ЧС-2022 змагаються 24 команди, які поділені на 6 груп. До 1/8 вийдуть перші та другі місця кожного квартету, а також четвірка найкращих колективів, що зайняли треті місця.
Україна змагається в групі А. Окрім сербів серед суперників українців - Туніс та Пуерто-Рико. У першому поєдинку африканці обіграли американців.
Чемпіонат світу-2022 мав пройти у Росії. Турнір перенесли до Польщі (Катовіце, Глівіце) та Словенії (Любляна).
Чемпіонат світу-2022
Груповий етап. Група А
27 серпня
Україна - Сербія - 0:3 (26:28, 21:25, 20:25)
Україна: Полуян, Дрозд, Шевченко, Плотницький, Брова, Остапенко, Семенюк, Фомін, Тупчій, Ковальов, Щитков, Канаєв, Кисилюк, Синиця.
- 14 квітня стало відомо, що на ЧС-2022 з волейболу Україна замінить Росію.
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