Чоловіча збірна України з волейболу гратиме на Чемпіонаті світу замість Росії
Також у РФ відібрали право бути господарем цього турніру і його прийматимуть Польща та Словенія
Про це повідомляє Федерація волейболу України.
Федерація волейболу України отримала листа від Міжнародної федерації волейболу (ФІВБ), у якому повідомляється, що Україна зіграє на чоловічому чемпіонаті світу-2022 замість Росії.
Це стало можливо завдяки виключенню країни-агресора зі світового волейболу, а також через те, що збірна України посідає 23 місце у світовому рейтингу. Упродовж довгого часу Україна посідала 22 місце, але в останній момент опустилася на одну сходинку і це завадило отримати путівку за спортивним принципом.
Українська збірна займе місце Росії у групі A, де її суперниками будуть Сербія, Туніс та Пуерто-Ріко.
Відзначимо, що чемпіонат світу-2022 мав проходити в Росії, однак тепер його приймуть Польща та Словенія.
- Нагадаємо, також сьогодні, 14 квітня, Футбольні збірні України та Шотландії визначились з датою проведення матчу відбору на ЧС-2022.
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