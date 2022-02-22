Україна – у моєму серці. Дуже шкода, що там відбувається: колишній лідер "Шахтаря" Коста відреагував на російську агресію

Дуглас Коста підтримав Україну в коментарі для Los Angeles Times.



"Україна – у моєму серці. Мені дуже шкода, що там відбувається, бо ця країна дала мені багато чого. Це і можливість грати у Лізі чемпіонів, і можливість змінити життя моєї родини. Тож у мене залишаються теплі почуття до всіх українців, бо вони зробили все для мене. І я сподіваюся, що Україна повернеться до того, що було раніше", - сказав Дуглас Коста.



Бразильський футболіст також пригадав свої яскраві моменти в Україні.



"У мене добрі спогади про Україну. Саме там моє життя почало змінюватися. Там я зустрів важливих людей. Коли я потрапив туди, то був молодий. Я грав у футбол лише п'ять років. В Україні я почав показувати гарну гру, завдяки чому в моїй кар'єрі з'явилися "Баварія" та "Ювентус", і я став топовим гравцем. Але все для мене розпочалося саме в Україні", – сказав Коста.



Нещодавно Дуглас Коста підписав з "Лос-Анджелес Гелаксі" орендний контракт до кінця сезону, після чого він стане повноцінним футболістом команди до січня 2024 року.



31-річний півзахисник є вихованцем "Греміо" з Порту-Алегрі та у 2010 році перейшов з нього до "Шахтаря" і провів в Україні 203 матчів. Також півзахисник грав за німецьку "Баварію" та італійський "Ювентус".

10 лютого колишній бразильський футболіст "Шахтаря" Дуглас Коста офіційно став гравцем американського "Лос-Анджелес Гелаксі".

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