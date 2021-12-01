Україна увійшла до комітету ЮНЕСКО з захисту культурної спадщини під час війни

Про це повідомив у Telegram міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко.



"Щойно отримав важливі новини з ЮНЕСКО - Україна була обрана членом Комітету із захисту культурної спадщини у разі збройного конфлікту", - написав Ткаченко.



Рішення ухвалили на дев'ятому засіданні країн - учасників другого протоколу до Гаазької конвенції з охорони історичних цінностей.



Міністр зазначив, що Україна спільно з іншими державами-учасницями працюватиме над убезпеченням культурної спадщини від наслідків збройних конфліктів.



Ткаченко наголосив, що в умовах російсько-української війни та спроб РФ привласнити українську культурну спадщину членство України в ЮНЕСКО є важливим для держави.



За словами очільника Мінкульта, це стане ефективним механізмом для посилення захисту українсьих пам’яток в окупованому Криму та в ОРДЛО.



Ткаченко додав, що Україна працюватиме у складі комітету до 2025 року.

Нагадаємо, за даними ЮНЕСКО, Росія привласнила понад 4 тис. культурних пам'яток в окупованому Криму.

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