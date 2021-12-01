Україна увійшла до комітету ЮНЕСКО з захисту культурної спадщини під час війни
У вівторок, 30 листопада, Україна стала членом комітету ЮНЕСКО щодо захисту культурної спадщини в умовах війни
Про це повідомив у Telegram міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко.
"Щойно отримав важливі новини з ЮНЕСКО - Україна була обрана членом Комітету із захисту культурної спадщини у разі збройного конфлікту", - написав Ткаченко.
Рішення ухвалили на дев'ятому засіданні країн - учасників другого протоколу до Гаазької конвенції з охорони історичних цінностей.
Міністр зазначив, що Україна спільно з іншими державами-учасницями працюватиме над убезпеченням культурної спадщини від наслідків збройних конфліктів.
Ткаченко наголосив, що в умовах російсько-української війни та спроб РФ привласнити українську культурну спадщину членство України в ЮНЕСКО є важливим для держави.
За словами очільника Мінкульта, це стане ефективним механізмом для посилення захисту українсьих пам’яток в окупованому Криму та в ОРДЛО.
Ткаченко додав, що Україна працюватиме у складі комітету до 2025 року.
- Нагадаємо, за даними ЮНЕСКО, Росія привласнила понад 4 тис. культурних пам'яток в окупованому Криму.
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